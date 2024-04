Techno in Mönchengladbach Windberger schlaflos – was hinter dem Lärm aus dem Tunnel steckte

Einige Monate war Pause, am vergangenen Wochenende war es wieder so weit. Über die beschaulichen Wiesen und Felder am Stadtrand von Mönchengladbach zu Viersen schallten wummernde Bässe. Nicht abends oder am Nachmittag, sondern mitten in der Nacht und bis in die Morgenstunden, wie ein leidgeplagter Anwohner der Straße Kampsheide berichtet.