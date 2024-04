Bürgerservice in Mönchengladbach Noch immer kaum Termine für Personalausweise und Reisepässe

Wer in den vergangenen Wochen schon einmal versucht hat, nach dem Frühstück oder nach der Arbeit online einen Termin für die Beantragung eines neuen Reisepasses oder Personalausweises zu buchen, hat es erfahren: Das geht nicht. Es gibt keinen einzigen freien Termin beim Bürgerservice in Mönchengladbach. Im Vitus-Center nicht. Im Rheydter Rathaus nicht. In Wickrath nicht. Kurzum: In keiner der insgesamt acht Meldestellen funktioniert es. Egal, welche angeklickt wird, es erscheint immer der Hinweis: „Für die aktuelle Anliegenauswahl ist leider kein Termin verfügbar. Versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut oder ändern Sie Ihre Auswahl. Möglicherweise hat ein anderer Standort noch freie Terminzeiten.“ Das nutzt aber nichts. Zumindest nicht, wenn man es am darauffolgenden Tag ab 10 Uhr wieder versucht. Online können immer nur 30 Tage im Voraus Termine vereinbart werden. Und da ist nichts frei.