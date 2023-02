Karneval in Mönchengladbach „Schöpp op“ feiert mit großer Sitzung das 88-jährige Bestehen

Karnevalistische Veranstaltungen der Karnevalsgesellschaft „Schöpp op“: Am Tulpensonntag beginnt um 11.11 Uhr der Veedelszug in Eicken, anschließend wird in der Eickener Festhalle weiter gefeiert. Die „After-Zoch-Party“ findet am Dienstag im Tig statt.