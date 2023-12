Arbeitsmarkt in Remscheid Wie aus Zuwanderern Fachkräfte werden sollen

Eine große Gruppe, die nun in den Blick genommen wird, sind die Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine ins Bergische Land geflüchtet sind. „Wir sind aufgerufen, die Ukrainer am Arbeitsmarkt unterzubringen, sagt Klebe mit Verweis auf den „Job-Turbo,“ den das Bundesarbeitsministerium zünden will. Noch befinden sich viele der Menschen in Sprach- und Integrationskursen. Doch die Kurve, die die Zahl der Vermittlungen in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse abbildet, ging in diesem Jahr bereits deutlich nach oben. „Das wird im kommenden Jahr mehr werden“, sagt Klebe. „Wir werden versuchen, Stellen zu finden, wo nicht das letzte Quäntchen Sprachkenntnisse nötig ist“, beschreibt er die Strategie. Bei vielen der gut ausgebildeten Ukrainer liefen auch noch die Anerkennungsverfahren für die Berufsabschlüsse. Das dauere leider in Deutschland teilweise noch sehr lange.