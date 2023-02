Auch die Frauen überzeugen als Top-20-Team Männerteam der SG Mönchengladbach steigt in die 2. Liga auf

Die Frauen sorgten beim Wettkampf der 2. Bundesliga in Gladbeck ebenfalls für Furore sorgen. „Unser Ziel war es, in die Top-Drei zu kommen – das haben die Mädels geschafft“, sagt Sofka. Mit elf Siegen aus den 34 Wettkämpfen ging fast ein Drittel aller Disziplinen an Schwimmerinnen aus Mönchengladbach. Damit verbuchte die SG sogar die meisten Siege aller Teams in der West-Staffel. Top-Schwimmerin Nina Holt gewann alle fünf Starts (100 Freistil, 200 Freistil, 200 Rücken, 50 Schmetterling, 200 Lagen), zudem steuerten Alice Bianca Wettel und Eva Saretz jeweils drei weitere Siege bei. „Das Manko: Im Vergleich zu den großen Vereinen und Stützpunkten fehlt uns noch ein wenig die Leistungsdichte. Daher ist es am Ende Platz drei geworden. Das ist für uns aber auch ein super Ergebnis“, so Sofka weiter. Vor den Gladbacherinnen lagen in der West-Staffel am Ende nur noch die SG Gladbeck/Recklinghausen und SG Dortmund. Im deutschlandweiten Vergleich belegen die Frauen der SG Mönchengladbach damit den 19. Platz aller Schwimmvereine.