Image von Mönchengladbach Agentur soll neue Marke für die Stadt entwerfen

„Ein modernes und zukunftsorientiertes Markenkonzept ist unabdingbar, um Mönchengladbach als lebendigen und attraktiven (Stand)Ort zu präsentieren“ – das findet jedenfalls die Stadtverwaltung und will deshalb eine neue Marke für die Stadt ausarbeiten. Damit soll eine Agentur beauftragt werden – und darum gab es in der Sitzung des Hauptausschusses am Mittwoch im Rathaus Abtei reichlich Streit.