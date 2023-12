Fachkräftemangel akut Arbeitsmarkt in NRW schöpft seine Potenziale nicht aus

Als eine der größten Herausforderungen sieht Schüßler es, die Geflüchteten aus der Ukraine in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Mehr als 100.000 von ihnen waren Ende des Jahres in den Jobcentern in NRW gemeldet, die meisten haben ihre Integrationskurse bereits abgeschlossen oder werden das in den kommenden Monaten tun. 42.000 sind derzeit arbeitslos gemeldet. „Bei Ukrainerinnen und Ukrainern müssen wir aufpassen, dass Spracherwerb, Qualifizierung und Arbeitsmarkterfahrung nicht nacheinander, sondern parallel geschehen“, sagte Schüßler. Nach der ersten Phase des Spracherwerbs gehe es nun um den Einstieg in den Arbeitsmarkt. Viele sprächen zwar die Sprache noch nicht perfekt, oder die Anerkennung ihrer Qualifikationen sei noch nicht abgeschlossen. „Doch die Menschen aus der Ukraine verfügen häufig über genau die Potenziale, die gerade in Bereichen gebraucht werden, die stark von Fachkräfteengpässen geprägt sind“, so Schüßler. Einen kleinen Erfolg gab es bereits: 23.908 Menschen aus der Ukraine haben bereits einen Job gefunden.