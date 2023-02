SC Waldniel hat nichts mit dem Abstieg zu tun Ein Team für spektakuläre Momente

Die Waldnieler starteten mit zwei Siegen in die Saison. Ein 3:2-Auftaktsieg beim SSV Grefrath ließ das Team einen 4:1-Erfolg gegen DJK/VfL Giesenkirchen folgen. Besser hätte der Start in die aktuelle Spielzeit nicht sein können – vor allem, da die Mannschaft zuvor kein einziges Vorbereitungsspiel gewann. Gegen Ligaprimus Fortuna Dilkrath verlor Waldniel – allerdings war man dem Punktgewinn nahe und kassierte erst in der dritten Minute der Nachspielzeit den Gegentreffer zur 2:3-Niederlage. Im Anschluss gab es fünf Siege aus sechs Spielen, darunter ein 6:1 gegen Schiefbahn und ein turbulentes 6:5 gegen Süchteln II, in dem Waldniel drei Tore in der Nachspielzeit erzielte. In den letzten fünf Partien des Jahres sackte der SC jedoch in ein kleines Ergebnisloch und verbuchte nur noch zwei Punkte.