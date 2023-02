Zwei Meister, drei Absteiger So ist die Medensaison für die Vereine der Region gelaufen

Die erste Damenmannschaft des Gladbacher HTC hat in der höchsten Spielklasse nicht nur eine weiße Weste behalten, sondern auch ihren Titel verteidigt. Insgesamt fünf Siege standen am Ende in der Bilanz. Bereits am vorletzten Spieltag waren die GHTC-Damen mit dem 4:2-Sieg gegen TC Bredeney nicht mehr von der Spitze zu verdrängen – am letzten Spieltag hatte man aufgrund des Rückzugs eines Teams spielfrei. Für Mannschaftsführerin Sheila Geiger gehörten die Spiele gegen Bredeney und vor allem gegen den Netzballverein aus Velbert zu den härtesten Proben auf dem Weg zum Titel – unter anderem, da es mehrere Ausfälle zu kompensieren gab. Am Ende gewannen die GHTC-Damen doch relativ deutlich mit 5:1. Für die Sommersaison stehen dann größere Aufgaben in der 2. Bundesliga an.