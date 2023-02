Rat muss überplanmäßige Mittel bewilligen Wie viel die Flüchtlingsunterkünfte in Mönchengladbach gekostet haben

Ein Gebäude, das das GMMG (wieder) zur Flüchtlingsunterkunft umgebaut hat, ist das ehemalige Impfzentrum am Nordpark. An der Aachener Str. 191 (Parkplatz gegenüber des SMS Business Parks) hat das GMMG zudem 80 eigene Mietcontainer aufgebaut. Diese werden zusammen mit den 60 von der SMS Group bereitgestellten Containern bewirtschaftet. Auch für die Infrastruktur (Strom, Wasser, Abwasser, Trafostation und Netzwerk) hat das städtische Gebäudemanagement für alle 140 Container gesorgt, erläutert der Stadtsprecher. Das Gelände der ehemaligen Förderschule Hardt (Winkelner Str. 28) hat das GMMG wieder von der Entwicklungsgesellschaft (EWMG) übernommen und ebenfalls für die Flüchtlingsunterbringung instandgesetzt. Dort sind laut Stadt etwa Arbeiten an den Sanitärinstallationen, an der Elektrik, der Brandmeldeanlage, der Sicherheitsbeleuchtung sowie an Brand- und Rauschutztüren erfolgt. Zuvor waren bereits überplanmäßige Mittel in Höhe von 917.200 Euro berücksichtigt worden, sodass nun noch 730.300 Euro bereitgestellt werden müssen, um die erforderliche Summe von 1,6 Millionen zu decken.