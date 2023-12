Arbeitsmarkt im Kreis Mettmann Ältere Mitarbeiter mit Erfahrung sind gesucht

Beim Anforderungsniveau haben Fachkräfte (Duale Ausbildung) den Löwenanteil, doch die Anteile der Spezialisten (Meister und Techniker) sowie der Experten (Akademiker), steigen. „Der Umbau von Hilfskräften auf Fachkräfte läuft auf jeden Fall weiter“, sagt Karl Tymister. Deshalb sei die berufliche Weiterbildung der Schlüssel zum Erfolg für Beschäftigte und Unternehmen. Fachkräftemangel sei für 28 Berufsgruppen, also „flächendeckend“, gemeldet worden. Gleichzeitig habe die Arbeitsagentur in diesem Jahr 2146 Weiterbildungen finanziell gefördert, das entspricht einem Plus von 18,6 Prozent.