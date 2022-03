SEK-Einsatz in Mönchengladbach, Viersen und Düsseldorf : Nach Drogen-Razzia wird auch gegen einen Kripo-Mann ermittelt

Mönchengladbach Fünf der am Mittwoch festgenommenen Männer sitzen jetzt in Untersuchungshaft. Ihnen wird vorgeworfen, im großen Stil Drogen angebaut und verkauft zu haben. Ein Kriminalbeamter aus Viersen wurde suspendiert.

Einen Tag nach der großen Razzia in Mönchengladbach, Viersen und Düsseldorf, bei der auch das SEK eingesetzt war, schickte ein Richter am Donnerstag fünf der sechs festgenommenen Männer in Untersuchungshaft. Dabei handelt es sich um einen Mönchengladbacher und vier Männer aus dem Kreis Viersen im Alter von 30 bis 55 Jahren. Ihnen wird vorgeworfen, gewerbsmäßig Drogen angebaut und verkauft zu haben. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Mönchengladbach am Donnerstag mit.