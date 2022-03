In der Nacht zu Sonntag : Fast zeitgleich zwei Raubdelikte in Gladbacher City

Fast zeitgleich zwei Raubdelikte in Gladbacher City

In der Nacht zu Sonntag

Mönchengladbach Eine Gruppe von acht bis zehn Personen raubte zwei junge Männer aus. Ein Teenager wurde von zwei Jugendlichen bestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Gleich zwei Raubdelikte in der Gladbacher Innenstadt, die sich nur wenige Minuten zeitversetzt ereigneten, hat die Polizei am Montag, 14. März, gemeldet. Beide Male wurden Geldbörsen entwendet.

Raub an der Hindenburgstraße

In der Nacht von Samstag, 12. März, auf Sonntag wurden gegen 23.10 Uhr zunächst zwei junge Männer (19 und 20 Jahre alt) Opfer einer Straftat. Laut Polizeibericht sind die beiden an der Hindenburgstraße in der Nähe des Europaplatzes von einer Gruppe von acht bis zehn Männern angesprochen worden. Sie hätten Geld verlangt und sie mehrfach geschlagen, berichteten die Geschädigten der Polizei.