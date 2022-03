Berufskolleg Viersen : Ein Zeichen für den Frieden setzen

Schüler des Berufskollegs in Dülken kamen zu einer Friedenskundgebung zusammen. Foto: Berufskolleg Foto: Berufskolleg

Viersen Unter dem Motto „Give peace a chance“ hat das Berufskolleg Viersen eine Friedenskundgebung veranstaltet. Ziel der Veranstaltung war es als „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ gemeinsam mit der Schülervertretung, dem Lehrerrat und der Schulsozialarbeit ein Zeichen für den Frieden zu setzen und Solidarität mit der Ukraine zu zeigen.

In der Eröffnungsrede der Kundgebung forderte der Schulleiter Karl-Heinz Greverath unter anderem dazu auf, den Krieg in der Ukraine zu beenden, sodass das Leiden durch Krieg und Vertreibung beendet wird und so die Menschen selbstbestimmt und in Freiheit leben können.

Durch die Veranstaltung leitete neben dem Referendar Simon Iserloh der Schüler Mohsen Vakilian. Er befindet sich aktuell in der Erzieherausbildung am Berufskolleg Viersen und kam selbst vor einigen Jahren als Flüchtling nach Deutschland. In seiner emotionalen Rede berichtete er darüber, welche Gefühle mit einer Flucht einhergehen und was es bedeutet, alles zu verlieren und ganz neu anzufangen. Er betonte, wie dankbar er dafür ist, dass ihn die Menschen bei seiner Ankunft in Deutschland mit Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und Akzeptanz in Empfang genommen haben.

Das Berufskolleg in Dülken besuchen insgesamt rund 2400 Schülerinnen und Schüler. Die Altersspanne liegt zwischen 15 und Mitte 40 Jahre, der Großteil ist zwischen 16 und 25 Jahre alt.

Die Klasse FS11 (Fachschule für Sozialpädagogik) beteiligte sich an der Veranstaltung, indem die Schüler ausgewählte Menschenrechte vorgetragen haben, die in Deutschland selbstverständlich sind, in vielen Ländern der Welt aber leider nicht. Zudem setzten sie ein Zeichen, indem sie eine große Flagge der Ukraine mit einer Friedenstaube auf den Schulhof legten. Die Schülerin Michelle Dohmen aus der Unterstufe des Beruflichen Gymnasium Gesundheit berichtete in ihrer Ansprache unter anderem, dass sie sich nichts mehr wünsche, als die Nachrichten einzuschalten und zu hören „Es ist Frieden!“

Zum Abschluss der Veranstaltung stimmte die Schülerin Lisa Pelzer mit ihrer Klasse der FS11 und Unterstützung der einjährigen Berufsfachschule Gesundheit das Lied „Give peace a chance“ an, das dann gemeinsam mit der Schulgemeinschaft gesunden wurde. Die Veranstaltung war für alle Beteiligten ein großer Erfolg, um gemeinsam ein Zeichen für den Frieden zu setzen.

(RP)