An Bushaltestelle in Mönchengladbach Unbekannter reißt Beifahrertür auf und will Rucksack stehlen

Nach eigenen Angaben hielt die 44-Jährige mit ihrem Auto gegen 7.20 Uhr im Bereich der Bushaltestelle an der Bismarckstraße/ Hindenburgstraße an, um eine Angehörige aussteigen zu lassen. Anschließend habe sie weiterfahren wollen. In dem Moment sei aber ein Mann an die Fahrerseite ihres Autos herangetreten. Der Unbekannte habe verbal und mit Gesten darauf hingewiesen, dass etwas mit den Reifen des Fahrzeugs nicht in Ordnung sei. Weil ihr die Situation merkwürdig vorgekommen sei, habe sie dem Mann gesagt, er solle verschwinden.