Polizei Mönchengladbach sucht Zeugen : Duo schlägt Mann in eigener Wohnung nieder

Duo schlägt Mann in eigener Wohnung nieder

Mönchengladbach Die Fremden hatten gegen 3 Uhr an der Wohnungstür geklingelt und griffen sofort an, nachdem geöffnet wurde. Nachbarn leisten bei dem blutenden Opfer Erste Hilfe.

Zwei Räuber haben Donnerstagnacht, 17. März, einen 46-jährigen Mann in seiner Wohnung an der Marienstraße in Mönchengladbach beraubt und ihn verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.