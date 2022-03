Polizei warnt vor Trickdieben : Frau stiehlt Luxus-Rolex von Handgelenk

Mönchengladbach Die Diebin bot einem 83-jährigen Mann in Mönchengladbach auf der Straße eine „Massage“ an und packte ihn dabei an. Danach war die teure Uhr weg.

Eine Frau hat am Mittwoch an der Straße Winandsdelle einem 83-Jährigen seine Rolexuhr vom Handgelenk gestohlen. Das teilte die Polizei am Freitag mit und warnte zugleich vor dieser Diebstahlsmache.

Der 83-Jährige befand sich laut Polizeibericht gegen 10.30 Uhr vor einem Einfamilienhaus an der Straße, als die Frau ihn plötzlich ansprach. Mit den Worten „Massage, Massage“ griff sie um seine Handgelenke. In dem Glauben, sie wolle ihm eine solche anbieten, verneinte er das „Angebot“ mehrfach. Die Frau ließ ihn los und stieg auf der Beifahrerseite eines in der Nähe stehenden Mercedes ein, der sodann weg fuhr.

Kurze Zeit später bemerkte der 83-Jährige, dass die Rolex im Wert von mehreren 10.000 Euro, die er am Handgelenk getragen hatte, weg war. Die genaue Fahrtrichtung des Pkw ist derzeit unklar. Die Frau konnte er wie folgt beschreiben: etwa 20 bis 25 Jahre alt, 1,65 bis 1,70 Meter groß und schlank. Ferner hatte sie rötlich gefärbtes Haar.

Die Polizei fragt: Wem ist die Situation, die Frau oder der Pkw dort aufgefallen? Wer wurde auf ähnliche Weise angesprochen und kann weitere Angaben machen? Hinweise bitte an 02161-290.

Ferner warnt die Polizei: „Solche Trickdiebe und -diebinnen agieren geschickt und nutzen den Überraschungsmoment ebenso aus wie die Ablenkung. Seien Sie vorsichtig, wenn Ihnen unbekannte Personen so nah kommen und achten Sie auf Ihre Wertgegenstände.“

