2000 Grad Celsius heiße Schmelze trat aus : Leck in Schmelzofen sorgt für Feuerwehreinsatz in Mönchengladbach

Leck in Schmelzofen sorgt für Feuerwehreinsatz in Mönchengladbach

Mönchengladbach Ein Teil der etwa 2000 Grad Celsius heißen Schmelze ist ausgetreten und über die Anlage geflossen. Über die Folgen und den Einsatz der Feuerwehr.

Ein Riss in der Außenwand eines Schmelzofens hat am Samstagnachmittag, 12. März, einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Ort des Geschehens war ein Industriebetrieb an der Krefelder Straße.