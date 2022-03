Baumpflanzungen in Viersen : Stadt pflanzt 72 neue Straßenbäume

Viersen Die ersten Straßen in Alt-Viersen und Süchteln werden im März bestückt. Vorgesehen sind zum Beispiel Mehlbeerbäume und Hopfenbuche.

An insgesamt vier Standorten in Alt-Viersen und Süchteln lässt die Stadt in diesem Jahr Straßenbäume nachpflanzen und nutzt dafür 185.047,14 Euro EU-Fördermittel. Wie Stadtsprecher Frank Schliffke berichtete, wurde das Geld aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung der Europäischen Union „REACT-EU“ bewilligt. Erste Vorarbeiten haben bereits begonnen.

Im März sollen Bäume an drei Standorten in Alt-Viersen gepflanzt werden. „Am Hoserend haben sich die dort gepflanzten Zierkirschen sehr gut entwickelt. Deshalb werden hier ergänzend drei weitere Zierkirschbäume gepflanzt“, informiert der Stadtsprecher. „Die Sorbus-Allee an der Wörth- und Spielhofstraße wird um zehn weitere Mehlbeerbäume ergänzt.“ An der Ernst-Moritz-Arndt-Straße würden ebenfalls als widerstandsfähig geltende Mehlbeerbäume – sechs Stück – der Sorte Sorbus intermedia Brouwers gepflanzt. „Die vorbereitenden Arbeiten an allen drei Standorten werden in dieser Woche abgeschlossen. Das Einpflanzen der Bäume ist für die 12. Kalenderwoche geplant.“ Im Baugebiet Neustraße in Süchteln sind Schliffke zufolge zeitnah 53 Nachpflanzungen vorgesehen. Ausgewählte Baumarten seien Hopfenbuche, Feldahorn „Elsrijk“ und Schmalkronige Gleditschie.