Trickdiebstahl in Mönchengladbach Falscher Wasserwerker durchwühlt Schränke und stiehlt Wertsachen

Wie aus der Meldung hervogeht, erhielt die 86-jährige Frau am Dienstagnachmittag Besuch von zunächst zwei Personen, die sich als Wasserwerker ausgaben. Man müsse die Wasserleitung kontrollieren, so die Täter. Die Seniorin ließ die vermeintlichen Handwerker in ihre Wohnung im Stadtteil Ohler. Während die Frau die angeblichen Arbeiten beobachtete, erschien ein weiterer „Handwerker“ in der Wohnung. Nachdem alle drei Personen gegangen waren, stellte die 86-Jährige fest, dass jemand einen Schrank durchwühlt und Wertsachen daraus entwendet hatte.