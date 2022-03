Schlag gegen Rauschgiftkriminalität : SEK-Einsätze in Mönchengladbach, Düsseldorf und Viersen

Mönchengladbach/Düsseldorf/Viersen Zeitgleich wurden am Mittwochmorgen 28 Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht. Die Polizei nahm sechs Männer fest. Sie sollen zu einem Drogenhändlerring gehören. 10.000 Cannabispflanzen wurden bei der Razzia sichergestellt.

Nach umfangreichen Ermittlungen in einem Verfahren wegen Rauschgiftkriminalität haben Kriminalbeamte der Polizei am Mittwochmorgen in Mönchengladbach, im Kreis Viersen und in Düsseldorf etliche Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Dabei waren auch Spezialeinsatzkommandos im Einsatz. In Mönchengladbach hörten Anwohner gegen 5.20 Uhr Detonationen. Wie die Polizei in Mönchengladbach mitteilte, wurden sechs Männer vorläufig festgenommen.