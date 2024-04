Um mehrere Hundert Euro geprellt Falsche Bankmitarbeiterin überlistet 25-Jährige

Eine 25-jährige Mönchengladbacherin ist um mehrere Hundert Euro betrogen worden. Das meldet die Polizei. Demnach sei die Frau am Dienstag, 23. April, am Telefon an eine Unbekannte geraten, die sich als Mitarbeiterin ihrer Hausbank ausgab. Diese habe die 25-Jährige davon überzeugt, dass jemand versuche, widerrechtlich Geld von ihrem Konto abzubuchen. Um diese Buchungen zu stornieren, müsse die Kundin die Freigabe via Push-TAN auf ihrem Handy erteilen. Dieser Aufforderung kam die Geschädigte mehrmals nach, bis das Telefonat plötzlich beendet wurde.