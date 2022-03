Razzia im Kreis Viersen : Polizei-Großeinsatz gegen Drogenkriminalität

Kreis Viersen Hunderte Beamte durchsuchten am Mittwochmorgen knapp 30 Objekte. Ein halbes Dutzend Männer wurde festgenommen. In Nettetal wurde eine Cannabis-Plantage mit 4000 Pflanzen sichergestellt.

Die Polizei ist bei einem Großeinsatz am frühen Mittwochmorgen im Kreis Viersen sowie in Mönchengladbach und Düsseldorf gegen Rauschgiftkriminalität vorgegangen. Mehrere hundert Beamte durchsuchten insgesamt 28 Objekte zeitgleich, sechs tatverdächtige Männer zwischen 30 und 55 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Sie sollen zeitnah einem Haftrichter vorgeführt werden.

Es war um 6 Uhr in der Früh, als zahlreiche Viersener im Bereich der Gladbacher Straße durch die Detonationen von Sprengsätzen geweckt wurden. „Das ist eine Maßnahme der Polizei“, tönte es aus einem Lautsprecherwagen der Einsatzkräfte. Sie hatten sich mithilfe von Sprengmitteln Zugang zu Gebäuden verschafft. Weitere Objekte im Kreis Viersen befanden sich in Viersen-Dülken und Nettetal. „Durchsucht wurden sowohl Wohnräume als auch gewerblich genutzte Räume“, erklärte der Polizeisprecher. Verletzt wurde beim Einsatz der Sprengmittel laut Polizei niemand, es sei aber zu Sachschäden gekommen.

Bei der Razzia stießen die Beamten in Nettetal und Mönchengladbach auf Cannabisplantagen und stellten in Nettetal 4000 Pflanzen und in Mönchengladbach 6000 Pflanzen sicher. Neben Kriminalbeamten der Polizeibehörden Mönchengladbach, Neuss, Krefeld und Heinsberg waren auch Spezialeinheiten und Bereitschaftspolizei an dem Großeinsatz beteiligt.