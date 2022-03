Am Rheydter Hauptbahnhof in Mönchengladbach : E-Scooter-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Rheydter Hauptbahnhof in Mönchengladbach

Mönchengladbach Der 42-Jährige ist gegen die Seite eines Linienbusses gefahren, der gerade in die Bahnstraße einbog. Die Polizei ermittelt weiter zum Unfallhergang.

Weil er gegen die Seite eines Linienbusses gefahren ist, verletzte sich ein 42-Jähriger auf einem E-Scooter am Montagmittag schwer. Das meldet die Polizei am Dienstag, 15. März.

Der Verkehrsunfall ereignete sich demnach gegen 11.26 Uhr an der Vierhausstraße gegenüber vom Rheydter Hauptbahnhof. Laut Zeugenangaben wollte der E-Scooter-Fahrer die Vierhausstraße an der Ecke zur Bahnhofstraße überqueren. Dabei fuhr er gegen die Seite eines Linienbusses, der gerade von der Vierhausstraße in die Bahnhofstraße einbog. Es kam zum Zusammenstoß.