Brandstiftung in Mönchengladbach : Weißer Audi TT in Flammen

Weißer Audi TT in Flammen

Brandstiftung in Mönchengladbach

Mönchengladbach Die Polizei in Mönchengladbach geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus. In der Nähe des Autos waren verdächtige Personen gesehen worden. Nun werden weitere Zeugen gesucht.

Auf einem Parkplatz an der Straßburger Allee/ Ruhrfelder Straße hat am Dienstag in den frühen Morgenstunden ein Auto gebrannt. Die Polizei Mönchengladbach ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung und sucht weitere Zeugen.