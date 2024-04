Polizeieinsätze und Unterrichtausfall Unbekannte schicken Drohmails an vier Mönchengladbacher Schulen

Landesweit sind im vergangenen Jahr 22 Bombendrohungen gegen Schulen in Nordrhein-Westfalen ausgesprochen worden. Wie aus einem Bericht von Schulministerin Dorothee Feller (CDU) an den Fachausschuss des Landtags hervorgeht, sind viele sofort als „nicht ernsthaft“ eingestuft worden. Teilweise seien gleichlautende Drohungen an mehrere Schulen oder Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen verschickt worden. Im November 2023 waren beispielsweise an einem Tag Bombendrohungen an eine Realschule in Monschau, ein Gymnasium in Eschweiler und eine Synagoge in Aachen eingegangen. Auch sie hatten den gleichen Inhalt. Wie die Polizei in Aachen damals mitteilte, waren in den Wochen zuvor eine Vielzahl von Mails mit der Androhung von Bombenanschlägen bei Schulen und anderen Institutionen eingegangen. Sie hätten sich in vielen Fällen auf die politische Situation in Israel und Palästina bezogen. Auch im Fall der Schulen in Monschau und Eschweiler habe der Inhalt der E-Mail mit dem Konflikt in Verbindung gestanden.