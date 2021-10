In Leverkusen und Leichlingen setzen Burgerläden auf Qualität : Burger-Boom: Gourmet statt Fast Food

In Leverkusen und Leichlingen gibt es mindestens vier Burger-Restaurant, die deutlich über Fast-Food-Niveau liegen. Foto: Julia Marie Braun

Leverkusen/Leichlingen Burger in allen Facetten und Geschmacksrichtungen kann man heutzutage mit richtig guten und gesunden Zutaten genießen. Das beweisen aktuell gleich vier Restaurants in Leichlingen und Leverkusen.

Burger — ein Gericht, das viele vor allem als Fast Food aus Schnellrestaurants kennen. Vier Burger-Restaurants in Leverkusen und Leichlingen aber grenzen sich davon ab: Sie bieten Gourmet statt Fast Food, Qualität statt Schnelligkeit, gehobenere Preise statt billig-billig. Ein Trend, der in der Region immer mehr ankommt.

Bergisch Burger In Leichlingen ist Ugur Tosun mit seinem Restaurant bekannt: Seine Kreationen bestehen aus hochwertigem Burgerfleisch von der örtlichen Steakmanufaktur „Fleischkultur & Beiwerk“, Brötchen und Gemüse aus der Region und selbstgemachten Saucen. Die Qualität seiner Speisen und die helle Einrichtung mit Holz und Backstein würden ihn von Fast Food-Läden abheben, betont der Geschäftsführer. Das Schöne am Laden in der Brückenstaße sei: „Man hat zu jedem eine Verbindung und kennt hier viele“. Für Vegetarier und Veganer gibt es den „Veggie Dream“. Auch jeden anderen Burger können die vegetarischen Freunde mit einem fleischlosen Patty bestellen. Ansonsten gibt es glutenfreie Brötchen oder den „nackten Burger“ – nur Belag ohne Brot. Besonders beliebt seien der „Dry Aged Bacon Burger“ und ganz klassisch der „Cheeseburger“. Zu Tosuns „Bergisch Burger“ kommen auch Menschen, die sagen: „Ich habe noch nie einen Burger gegessen.“ Seit der Pandemie können Kunden Burger vorbestellen und im Laden abholen.

Info Wo gibt´s die interessanten Burger? Bergisch Burger Das Restaurant befindet sich in Leichlingen auf der Brückenstraße 20. Dienstags bis sonntags hat der Laden geöffnet.

www.bergisch-burger.de Goodman´s Burger Truck Der Burger Truck ist dienstags in Schlebusch, Mülheimer Straße 4-6, und freitags in Bergisch Neukirchen an der Burscheider Straße 210.

www.goodmansburgertruck.de Der dicke Bub Ebenfalls in Schlebusch ist „Der dicke Bub“: auf der Bergischen Landstraße 38. Dort öffnet der Inhaber von dienstags bis sonntags.

www.derdickebub.de Burgeria In der Burgeria essen gehen kann man in Opladen auf der Kölner Straße 66 täglich bis 21.30 Uhr.

www.burgeria.online

Goodman’s Burger Truck Auf Rädern rollt der Burger Truck zwischen Schlebusch und Bergisch Neukirchen. Seit April 2013 ist das Goodman´s-Team mit 25 Mitarbeitern unterwegs. Zur Idee kamen Melanie Linden und Nicole Heimel, als sie sich fragten: „Wie kann man Menschen bei der Arbeit mit Essen nahekommen?“ Neben einer klassischen Karte, „wie man Burger kennt und liebt“, gebe es Specials, die regelmäßig wechselten. Ein Aktuelles: Trüffelburger mit Trüffelpommes und der „Mac and Cheese Burger“. So bleibt der amerikanische Beigeschmack erhalten. Die Betreiberinnen werben mit Bio-Fleisch für die Burger. Das bekommen sie jeden Morgen bei einer Leverkusener Bio-Fleischerei, das Brot von einer Bäckerei in Köln. Über mehrere Monate hat das Goodman´s-Team ein „veganes Evolution-Burgerpatty“ kreiert, das „sich Restaurants und einzelne Kunden auch gerne mal roh abholen, um daraus vegane Bolognese zu machen“, betont das Team stolz. Mittwochs steht der Truck in Schlebusch, freitags in Bergisch-Neukirchen. Außerdem kann das mobile Burger-Restaurant für Feiern gebucht werden.

Der dicke Bub Vieles im Schlebuscher Restaurant „Der dicke Bub“ kommt aus Belgien: das Bier, das Inhaber Sharam Rahmani bei einer kleinen Brauerei abholt, die Kartoffeln für Pommes frites, Waffeln und eine Fritteuse. Es gibt Burger, Hausmannskost, Vegetarisches, Ayurveda-Küche und etwas aus seiner persischen Heimat. Saisonale Gerichte und Gemüse sind auch immer wieder auf der Karte. Das Wichtigste für Rahmani: Das Essen soll frisch sein und der Besucher König: „Sag mir, was du willst, und ich mache dir das.“ Viel im Restaurant ist selbst gemacht: Hummus, Erdnusssauce oder die Falafeln, für die Hülsenfrüchte eingelegt werden. Das Fleisch für die Burger bekommt er in Leverkusen genau wie das Gemüse. Das Restaurant gibt es seit 2015 in der Fußgängerzone. Und der Name „Der dicke Bub“? Der Name sollte verrückt sein und die Vielfalt der Karte ausdrücken, betont der Inhaber. Bestellen können Gäste im Onlineshop oder sie essen im Laden.