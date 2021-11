Weihnachtsbeleuchtung in der City : Lichterglanz in Leichlingen

Lichterglanz in Leichlingen

Weihnachtsbeleuchtung in der City

Leichlingen Pünktlich zum ersten Advent strahlt in der Blütenstadt die Weihnachtsbeleuchtung. Und der Handel lädt mit Rabatten und Angeboten im Rahmen der Aktion „Heimatshoppen“ am Wochenende zum ausgiebigen Weihnachtsbummel ein.

Normalerweise freuen sich nur wenige Menschen darüber, dass es im Herbst und Winter so früh dunkel wird. Doch jetzt dürften es wieder etwas mehr sein, die den Abend kaum erwarten können. Denn Leichlingens Straßen glitzern weihnachtlich. Dank langjähriger Sponsoren und einiger neuer hat der Wirtschaftsförderungsverein (WIV) wieder die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt angebracht.

„Nach der Flutkatastrophe und den Auswirkungen der anhaltenden Pandemie, durch die wir in diesem Jahr erneut kein Bratapfelfest feiern konnten, ist die Weihnachtsbeleuchtung ein kleiner Lichtblick für uns“, sagt Rainer Pliefke. Diesen Lichtblick hofft das WIV-Vorstandsmitglied auch den Einzelhändlern in der Stadt mitgeben zu können. Für sie hat der Wirtschaftsverein erneut die Aktion „Heimatshoppen“ organisiert, unter der sich die Händler bündeln und mit Aktionen und Rabatten Kunden in die City locken. Denn die erneut steigende Inzidenz droht auch dem diesjährigen Weihnachtsgeschäft zu schaden.