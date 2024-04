Wenning, Rolfes,Carro, Alonso verzichten – OB zieht Ratspapier zurück Ehrenbürgerwürde für Bayer 04-Funktionäre ist vom Tisch

Seit dem vorzeitigen Meisterschaftsgewinn vor knapp zwei Wochen hielten die Euphorie und der Jubel an, aus aller Welt träfen Glückwünsche bei der Stadt ein. „Was gerade entsteht, ist ein einzigartiges Erfolgskapitel in den Geschichtsbüchern Leverkusens; geschrieben auf beeindruckende Art und Weise von Bayer 04 Leverkusen. Wir erleben das Wahrwerden des großen Traums des Vereins und zugleich den Beginn einer neuen Zeitrechnung für die Stadt“, betont Richrath. „Management und Mannschaft haben es geschafft, dass Leverkusen die ganz große Bühne erklommen hat. Dass unsere Stadt wahrgenommen wird als das, was sie immer war. Eine Heimat für Menschen, in der euphorisch, friedlich und gemeinsam gefeiert wird, wo Gäste mit offenen Armen empfangen werden und in der Leistung gewürdigt wird.“ Es sie der Erfolg eines ganzen Teams bei Bayer 04.