Handball, Bundesliga : Elfen holen Verstärkung aus Mainz

Leverkusen Rückraumspielerin Nives Klobucar wechselt vom Zweitligisten Mainz 05 nach Leverkusen und feiert schon am Sonntag gegen Buxtehude ihr Debüt für den TSV Bayer.

Viel Hoffnung legt Schwarzwald diesbezüglich auf die dreieinhalb Wochen währende Unterbrechung der Liga nach dem anspruchsvollen Doppelpack gegen Buxtehude und in Dortmund am Mittwoch sowie die sich an das Duell mit Bensheim anschließende WM-Pause. Die Favoritenrolle werden die Elfen in den nächsten Begegnungen zwar nicht innehaben, chancenlos sieht der Trainer sein Team aber nicht. „An einem guten Tag sind wir trotz der Ausfälle in der Lage, jeden Gegner zu schlagen“, sagt er. Wenn sich die Chance auf eine Überraschung biete, gelte es, diese auch zu ergreifen – am liebsten schon am Sonntag.