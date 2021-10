Ausstellung "Stadtkultur in Leverkusen" : Liedermacher treten in der Villa Römer auf

Leverkusen-Opladen Stadtkultur ist vielfältig. Sänger Sanji prangert zum Beispiel die blinde und taube Konsumgesellschaft offen an. Der Opladener Geschichtsverein hatte ihn eingeladen.

Was für ein Kontrast: Im altehrwürdigen Fabrikanten-Wohnhaus erhebt ein Straßensänger seine Stimme, um die von ihm beobachteten Missstände und Unstimmigkeiten in der Gesellschaft anzuprangern. Undenkbar in den Zeiten, als viele Menschen bei der Familie Römer, die in diesem Haus lebte, in Lohn und Brot standen. Da wäre lauter Protest wahrscheinlich nicht einmal bis auf das hübsch angelegte Grundstück gekommen.