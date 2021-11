Klever Expertin gibt Tipps : Welcher Käse passt zum Wein – und welcher auf den Burger?

Evelyn Look mit einem Laib „Niederrheinisch Määdje“ vor der Käsetheke von Edeka Brüggemeier in Kleves Unterstadt. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve Welcher Käse passt am besten zu Wein, welcher auf Burger, was bedeutet DOP und was ist vegetarischer Käse? Die Käsetheke von Edeka Brüggemeier ist gerade ausgezeichnet worden. Wir nehmen die Expertin ins Gouda-Verhör.