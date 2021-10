Forstverwalter sperrt Nebenstrecken : Starke Sturmfolgen im Bürgerbusch

Leverkusen Die Stadt ist aus Sicht der Feuerwehr noch glimpflich durch den Sturm am Donnerstag gekommen. Der Wind hat aber dem Bürgerbusch ordentlich zugesetzt.

Das Sturmtief am Donnerstag ist auf Sicht der Feuerwehr im Tagesverlauf glimpflich abgelaufen. Nach 20 Einsätzen in eineinhalb Stunden am Morgen habe es noch vereinzelte Vorfälle gegeben. Insgesamt arbeiteten die Einsatzkräfte am Donnerstag 36 Unwettereinsätze ab.