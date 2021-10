Herbstmarkt für Kleidung, Schmuck und vieles mehr : Goldener Herbst lockt viele Menschen zum „Schlosszauber“

Leverkusen Der Besucherandrang zum Herbstmarkt in Schloss Morsbroich war insbesondere am Sonntag groß. Die Händler verkauften viel Einzigartiges.

Schon am Eingang zu Schloss Morsbroich begrüßte der Duft nach frischem Kaffee und selbstgebackenen Zimtschnecken die Besucher. Am Wochenende genossen besonders viele Menschen den goldenen Herbst beim „Schlosszauber“.

Rund 150 Händler verkauften von Freitag bis Sonntag im Innenhof, im Schlosspark und in den unteren Etagen des Schlosses Deko-Artikel, Kleidung, Schmuck und vieles mehr. Lydia und Reno Müller waren die Veranstalter des „Schlosszaubers“ und zum zweiten Mal mit ihrem Markt in Leverkusen. „Viele Künstler verkaufen hier nur Unikate, die es sonst kein zweites Mal gibt“, sagte die Veranstalterin. Ein renommierter Goldschmied aus Polen verkaufte seinen individuellen Schmuck direkt am Eingang. Daneben gestaltete die Grafikdesignerin Anina Schneider selbstgemachte Drucke auf Postkarten, Kalendern und kleinen Dosen. „Ich bin gerne auf diesem Markt dabei, die Besucher haben ein Auge für schöne Dinge“, berichtete die Designerin aus Aachen. Etwas weiter im Innenhof des Schlosses bildete sich eine lange Schlange vor der Brotmanufaktur Stanlein. „Da müssen sich die Hungrigen beeilen, wenn sie noch ein frisches Landbrot oder Baguette möchten“, berichtete Lydia Müller. Der Stand war in den letzten Jahren bereits um die Mittagszeit komplett ausverkauft.