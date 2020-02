Fußball-Bezirksliga : „Mister Tönisberg“ erhält prominente Verstärkung

Tönisberg In personeller Hinsicht bekommt das Alleinunternehmen Marcus Bister hochkarätige Verstärkungen.

(WeFu) Wann führt der Weg des VfL Tönisberg wieder zurück in die Fußball-Landesliga, aus der er 2015 unter Trainer Siggi Sonntag abgestiegen ist? Diese Frage treibt Kenner der Szene mehr denn je um, nachdem in Josef Cherfi (sportlicher Leiter), Kevin Enke (Marketing und Scouting) und David Machnik (Spieler) drei nicht ganz unbedeutende Ex-Fischelner schon mit im Boot sind. Und für den Sommer sind neben dem wendigen Spielmacher Machnik, der auch schon für den KFC Uerdingen und Fortuna Düsseldorf II spielte, noch zwei weitere gutklassige Verstärkungen in der Pipeline.