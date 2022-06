Fußball : Unterrath schafft den Klassenerhalt

Düsseldorf Die SG Unterrath gewinnt das entscheidende Relegationsspiel gegen Speldorf und bleibt damit in der Fußball-Landesliga. Nach dem souveränen 3:0-Auftaktsieg über den VfL Tönisberg gewann die Truppe um Trainer Murat Isiktas vor rund 500 Zuschauern auch das zweite und alles entscheidende Spiel.

Noch einmal mit einem blauen Auge davon gekommen sind die Landesliga-Fußballer der SG Unterrath. Die Mannschaft von Murat Isiktas ergriff die Chance, die sich durch den freiwilligen Rückzug des TV Jahn Hiesfeld aus der Ober-in die Bezirksliga auftat, beim Schopf und wendete in der Abstiegsrelegation doch noch den Absturz in die Bezirksliga ab. Nach dem souveränen 3:0-Auftaktsieg über den VfL Tönisberg gewann die SGU am Samstagnachmittag vor rund 500 Zuschauern auch das zweite und alles entscheidende Relegationsspiel gegen den VfB Speldorf mit 2:0 und rettete sich damit quasi durch die Hintertür. „Ich bin wahnsinnig stolz auf das Team“, sagte Murat Isiktas, der sich gleich am Tag nach dem Spiel in den Urlaub verabschiedete.

Isiktas kompensierte die Ausfälle im Abwehrverbund mit einem taktischen Kniff und ließ Aydogmus in Doppeldeckung nehmen. Das Konzept ging auf. Zwar hatte Aydogmus in seinem letzten Spiel im VfB-Dress die Führung für sein Team auf dem Schlappen (17.), ansonsten hatten die Platzherren den Ausnahmekönner aber recht gut im Griff. Unmittelbar im Anschluss an Aydogmus` Gelegenheit gelang der SGU dann auch schon die erlösende Führung. Der künftige Rather Anes Danijali traf in seinem Abschiedsspiel sehenswert per direktem Freistoß (18.). Auf der anderen Seite vermisste der ehemalige West-Coach Julien Schneider auf der Speldorfer Trainerbank derartige Präzision bei den Seinen. Mehr als ein wegen Abseits nicht anerkannter Treffer (41.) brachten die Gäste im ersten Abschnitt nicht zustande. Angesichts der defensiven Stabilität, die die SGU an den Tag legte, kam das 2:0 durch A-Junior Obed-Samuel Adjamah schon einer Vorentscheidung gleich (61.). Allerdings machte sich die Heim-Elf das Leben unnötig schwer, weil Mohammed Faiz mit der gelb-roten Karte vorzeitig vom Platz musste (65.). Mit einem Mann mehr drückte Speldorf noch einmal auf das Anschlusstor. Doch Jawad Bouhraou im Unterrather Tor hielt seinen Kasten auch mit Hilfe des Aluminiums sauber. So durften die Platzherren nach dem Schlusspfiff den Klassenerhalt bejubeln, während es für Speldorf und den VfL Tönisberg eine Klasse tiefer in die Bezirksliga geht. Murat Isiktas blickte nach der erfolgreichen Mission gleich nach vorne. „Wir brauchen für die neue Saison noch Verstärkungen in allen Mannschaftsteilen“, so der Unterrather Trainer.