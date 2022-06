Fußball-Landesliga : VfL Tönisberg nach 0:3 abgestiegen

Tönisberg In der Relegation zur Fußball-Landesliga verlor die Elf um David Machnik auch gegen die SG Unterrath. Die personelle Lage der Gastgeber entwickelte sich am Spieltag überhaus dramatisch.

Die ohnehin schlechten personellen Voraussetzungen vor der Begegnung, unter anderem durch das Fernbleiben von Spielern die den Verein verlassen, verschärften sich am Abend zuvor noch erheblich. Denn sowohl Kevin Breuer als auch Sören Höffler meldeten sich erkrankt ab und der reaktivierte Michael Schmitz war beruflich verhindert. Teamchef Marcus Bister telefonierte bis in den späten Abend hinein, um Ersatz zu finden und erhielt unter anderem die Zusage der altgedienten Daniel Lingen und Dominik Mrosek.

Die Begegnung selbst hatte nur mäßiges Niveau, wobei die Gastgeber die bessere spielerische Anlage zu bieten hatten. Allerdings fehlten in der Offensive entscheidende Aktionen, so dass bis auf eine Großchance von Daniel Sederstrem nicht viel heraus sprang (33.). Die Gäste hatten bis auf einfallslose lange Bälle aus dem Mittelfeld ebenso wenig im Angriff zu bieten, so dass das torlose Unentschieden zur Pause in Ordnung ging. Nach dem Seitenwechsel hatte der VfL durchaus Oberwasser und vergab eine weitere dicke Chancen durch Yuta Sakai. Schließlich gelang den Gästen die glückliche Führung (72.), die sie später durch zwei Konter (83./85.) ausbauten und damit den Tönisberger Abstieg zementierten.