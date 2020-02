Fußball-Bezirksliga : VfL Tönisberg hat vor dem Verfolgerduell Sorgen

Krefeld (WeFu) Nach der Niederlage vergangenen Sonntag in Repelen, was bei einem Gegner dieser Kategorie immer vorkommen kann, steht dem VfL Tönisberg in der Gruppe 4 der Fußball-Bezirksliga am Mittwochabend das nächste wichtige Spiel ins Haus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ab 19.30 Uhr gastiert Borussia Veen zum Verfolgerduell an der Schaephuysener Straße. Und die Gäste haben es vor drei Tagen tatsächlich geschafft, dem souveränen Tabellenführer Wachtendonk-Wankum die erste Saisonniederlage zuzufügen und sich vor die Rot-Weißen auf Platz zwei zu schieben. Allerdings stehen in Reihen von Neuling Veen, und deshalb muss man ihn in Sachen Aufstiegsrelegationsplatz unbedingt auf der Rechnung haben, einige Spieler, die vorher in Sonsbeck oder anderswo schon in erheblich höheren Ligen gekickt haben.