Trabrennen : Michael Nimczyk, der Dauer-Champion

Krefeld Der Berufs-Trabrennfahrer aus Schiefbahn ist zum neunten Mal Deutscher Meister. Den Titel 2019 krönte er mit dem Sieg beim deutschen Stuten-Derby.

Auch wenn Michael Nimczyk erst 33 Jahre alt ist, gilt er im Trabrennsport schon als alter Hase. Schließlich gewann der Schiefbahner 2019 schon zum neunten Mal das Championat der Berufsfahrer und zuletzt sogar sieben Mal in Folge. Doch der neunte Goldhelm, den der Champion im Januar bei der Ehrung in Berlin erhielt, glänzt besonders. Denn „Meiki“ wie ihn seine Freunde und Bekannten nennen, erfüllte sich im Vorjahr einen lang ersehnten Herzenswunsch. Beim 124. Deutschen Traberderby in Berlin gewann er mit „La Grace“ zum ersten Mal in seiner so erfolgreichen Karriere den mit 90.000 Euro dotierten Stutenpreis.

Auch wenn am Samstag die Meisterfeier erst weit nach Mitternacht endete, saß Michael Nimczyk am nächsten Tag auf der Bahn in Gelsenkirchen schon wieder im Sulky. Von den elf Rennen gewann der Champion alleine vier und belegte dazu noch zweimal Platz zwei. Die Wertung 2020 der Berufsfahrer führt er nach 51 Rennen mit 13 Siegen und 22 Plätzen schon wieder an. Für die Besitzer kamen 24.000 Euro an Preisgeldern zusammen.

Moderator Christoph Pellander vom NDR, der bis 2019 „Head of Delegation Germany“ beim Eurovision Song Contest war und am Samstag durch den Abend führte, zählte die vielen herausragenden Erfolge des Jahres auf, bei denen Michael Nimczyk im Sulky saß. Den bisher emotionalsten Moment des Champions erlebte er im August hautnah mit, als er den Derby-Sieger nach dem Rennen in Berlin interviewte und „Meiki“ seinen Gefühlen sowie seiner Erleichterung freien Lauf ließ und Tränen des Glücks vergoss. Diese Bild sorgte am Samstag auf der Leinwand im Kronensaal für Gänsehaut. Michael Nimczyk bedankte sich für das große Lob, das er auch besonders von den Besitzern der Traber erhielt: „Man kann auf dem Siegerpodest stehen und sich feiern lassen, aber das alles wäre ohne unser tolles Team und einer großen Mannschaft, die dahinter steht, nicht möglich. Alle arbeiten Woche für Woche und Tag für Tag bei Wind und Wetter rund um die Uhr.“ Und sein Dank galt auch den Besitzern, die ihm und seinem Team ihre Pferde anvertrauen: „Ohne diese tollen Pferde im Stall kann ich keinen Erfolg haben.“ Sehr wichtig ist für ihn der Rückhalt seiner Familie: „Es gibt auch Tage und Wochen, wo es mal nicht so rund läuft. Aber durch eure Unterstützung haben wir alles überstanden. Ich bin sehr stolz auf euch.“ Trotz seiner erfolgreichen Karriere, die 2002 mit dem ersten Sieg auf der Bahn in Mönchengladbach begann, verliert er mit seinem großen Ehrgeiz seine Ziele nie aus den Augen. Dem Stuten-Preis soll der Derby-Sieg folgen. Dafür werden in diesem Jahr aussichtsreiche Kandidaten auf dem Kaiserhof trainiert. Auch international will er weiter für Furore sorgen, besonders in Paris, dem Mekka des Trabrennsports, wo Preisgelder in Millionenhöhe winken.