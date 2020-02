Handball : Mike Schulz war einer der Lichtblicke

Aus Der Außenspieler trifft spektakulär und wird bei der Niederlage in Aue als bester Spieler der HSG Krefeld ausgezeichnet.

Von Frank Langen

Nach der 26:31-Niederlage in Aue blickt Trainer Felix Linden nicht allzu traurig in die Runde, als die anschließende Pressekonferenz beginnt. Trotzdem wird er getröstet. „Es war heute keine Handball-Feinkost, aber wichtig waren die zwei Punkte für uns. Am Ende habt ihr etwas zu hoch verloren“, sagte Aues stellvertretender Vorsitzender Jürgen Jurke in Richtung des Krefelders. „Aber ihr habt gezeigt, dass ihr tollen Handball spielen könnt. Da kann man trotz Niederlage für diese Leistung nur zu gratulieren.“ Linden nahm das Lob gerne an: „Ich bin auch zufrieden. Bis auf die letzten zehn Minuten, da machen wir viel zu einfach technische Fehler. Wir haben die Chance, nochmals heran zu kommen, verwerfen dann aber zwei freie Chancen.“

Was ihn besonders gefreut hat, ist die Tatsache, dass Aue nach dem Siebenmeter zum 1:0 bis zur zwölften Minute nur ein Tor aus dem Feld gelang. Und das obwohl mit Paul Skopura (20 Jahre) und Sven Eberlein (19 Jahre) ein enorm junger Innenblock in der Innenverteidigung stand. „Da ist unser Plan, den wir aufgestellt hatten, voll aufgegangen. Und das, obwohl wir zuvor noch nie in dieser Konstellation auf dem Feld standen“, fügt Linden hinzu.

Doch nicht nur dort stand die HSG richtig. Obwohl der Druck auf Aue aufgrund des Gewinnen müssens größer war, sah man die Gastgeber in der ersten Halbzeit sehr stark. Im Gegenzug gab es aber auch bei den Krefeldern Spieler genug, die sich im Spiel nach vorne voller Selbstvertrauen präsentierten. Torjäger Kevin-Christopher Brüren bewies nicht nur vom Siebenmeterpunkt aus seine Stärke, sondern traf auch aus dem Rückraum mehrfach sehenswert.

Auffällig war diesmal auch das Spiel der HSG über die rechte Außenbahn. Dort stand in Mike Schulz ein Akteur, der zu Recht nach der Partie auf Krefelder Seite zum Spieles des Tages gewählt wurde. Immer wieder versuchte er, Lücken zu reißen. Wenn er über seine angestammte Position durchkam, gelangen ihm mehrfach durchaus spektakuläre Tore.

Probleme hatten die Eagles jedoch mit der Spielleitung, denn die Schiedsrichter pfiffen in ihrer Regelauslegung sehr kleinlich. So gab es in der Schlussphase eine Szene, in der die HSG wieder am Gastgeber dran war, aber ein Angriffsversuch von Tim Gentges aufgrund eines technischen Fehler abgepfiffen wurde. „Das war mit Sicherheit kein technischer Fehler“, sagte Linden. Der Krefelder Übungsleiter hatte sich unmittelbar nach dem Spiel während der achtstündigen Rückfahrt, das Video angeschaut, analysiert und für die Spieler bestimmte Szenen zusammen geschnitten, die jetzt im Training angesprochen werden. „Klar hat Tim Gentges auch Fehler gemacht, aber wenn man die ganze Partie zusammenfasst, dann hat er ein sehr gutes Spiel abgeliefert“, lautete Lindens Fazit.