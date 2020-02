2. Handball-Bundesliga : HSG plagen weiter Personalsorgen

Info

Linkshänder Kevin-Christopher Büren, mit 96 Treffern bester Werfer der HSG, traf am Wochenende im Auswärtsspiel in Aue acht Mal ins gegnerische Tor und war damit bester Schütze des Spiels. Daher wurde er ins Team der Woche der 2. Handball-Bundesliga gewählt. Der Aufstiegsheld spielt auch in der kommenden Saison für die Eagels.