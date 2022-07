Fußball-Bezirksliga : Tönisbergs Trainer Kevin Breuer formuliert ein klares Ziel

Tönisberg Der Fußball-Bezirksligist VfL Tönisberg freut sich auf das Testspiel gegen Drittligist MSV Duisburg, das der Höhepunkt der Vorbereitung sein wird. Der Ausrüster-Vertrag mit Capelli wurde um fünf Jahre verlängert.

Nach der verkorksten letzten Saison herrscht beim Bezirksligisten VfL Tönisberg wieder Aufbruchstimmung. Dazu passt die Nachricht, dass die Zusammenarbeit mit dem Sportartikel-Hersteller Capelli kürzlich um weitere fünf Jahre verlängert wurde. Halil Özcelik, ehemaliger Torhüter des VfR Fischeln und Business Development Manager bei Capelli, ließ es sich nicht nehmen, beim Trainingsauftakt am vergangenen Sonntag bei den „Bergern“ vorbei zu schauen. Für den Sportlichen Leiter Josef Cherfi bedeutet das Engagement des us-amerikanischen Herstellers in mehrfacher Hinsicht einen Mehrwert für den Dorfverein: „Wir haben neben dem Ausstatter einen weiteren Sponsor und Partner im Bereich Marketing, der uns auch in unseren Ideen unterstützt.“ Umwege in der Kooperation sind dabei ausgeschlossen. „Wir stehen immer im direkten Kontakt mit den Vereinen. Dabei ist für uns auch die Breite interessant“, sagt Özcelik. „Wir wollen Teil des Vereins sein und behandeln kleine Vereine wie professionelle Vereine.“ Ein großes Projekt haben die Vertragspartner bereits ins Auge gefasst: im Winter soll es in Tönisberg ein Turnier geben, an dem andere von Capelli ausgerüstete Klubs teilnehmen. Darunter auch Profi-Vereine. „Das soll professionell aufgezogen werden und regelmäßig stattfinden“, betont Cherfi. Fix ist dagegen schon eine Testspiel gegen den MSV Duisburg. Der Drittligist kommt am Donnerstag, den 28. Juli, in den Capelli-Sportpark. Anstoß ist um 19 Uhr.