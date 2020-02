Eishockey : Pinguine werben für Charity-Spiel in Grefrath

Krefeld Das DEL-Team war Mittwoch an der Niers für eine Autogrammstunde zu Gast und ging mit Fans aufs Eis.

(JH) Nach der Karnevalszeit gehen die „tollen Tage“ für die Eishockey-Fans aus Grefrath, Krefeld und Umgebung am Freitag, 20 Uhr noch einmal in die Verlängerung. An der Niers und im gesamten Eishockey-Westen freut man sich auf das Charity-Spiel zwischen den ehemaligen Krefelder Eishockey-Legenden Christian Ehrhoff, Herberts Vasiljevs, Roland Verwey & Co. und dem von „Hexer“ Karel Lang trainierten Grefrather Landesliga-Team.