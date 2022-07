Fußball-Bezirksliga : Viktoria Goch ist die Favoritenrolle los

Maik Noldes (Mitte), hier in der vergangenen Saison für die SV Hö.-Nie. am Ball, ist eine der Verstärkungen des GSV Moers. Foto: Markus van Offern (mvo)

Niederrhein In der Gruppe vier kommen in der neuen Saison einige Teams für einen Spitzenplatz infrage – allen voran der enorm verstärkte GSV Moers, der den Landesliga-Aufstieg schon einmal selbstbewusst zum Ziel erklärt hat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Joachim Schwenk

Der 1. FC Kleve II eröffnet die Saison in der Gruppe vier der Fußball-Bezirksliga. Die Mannschaft des neuen Trainers Marco Schacht bestreitet am Freitag, 12. August, 20 Uhr, die erste Partie der neuen Saison beim Absteiger VfL Tönisberg, der auch in der Relegation das Aus in der Landesliga nicht mehr verhindern konnte. Der VfL ist so etwas wie der Exot der Liga, weil er einziger Vertreter des Kreises Kempen/Krefeld in der Staffel mit 16 Teams ist. Die meisten Kontrahenten kennen sich derweil bestens, weil die Mannschaften der Kreise Kleve/Geldern und Moers bereits zuvor in einer Gruppe um Punkte gekämpft haben.

Daniel Beine, Trainer von Viktoria Goch, wird beim Blick auf die Verstärkungen und Ziele einiger Konkurrenten dabei schon Wochen vor dem Start eine Sorge weniger haben. Vor Jahresfrist musste die Viktoria wohl oder übel die Rolle des Top-Favoriten übernehmen – das Team, an dem man vorbei musste, um Meister zu werden, was den Sportfreunden Broekhuysen letztlich auch gelang, weil sie als Mannschaft besser funktionierten. Als Anwärter Nummer eins auf den Gewinn der Meisterschaft muss die Viktoria jetzt sicherlich nicht mehr angesehen werden. Da haben andere Teams ihren Hut schon in den Ring geworfen.

Info Ein Aufsteiger und vier Absteiger Regel In der neuen Bezirksliga-Saison steigen definitiv nur die Meister der sieben Gruppen in die Landesliga auf. Entscheidungsspiele oder Relegationsrunden wird es nicht geben. Zudem steht fest, dass die letzten vier Teams jeder Staffel absteigen müssen.

Allen voran der GSV Moers, der sich mit einigen Kickern mit Landesliga-Erfahrung verstärkt hat – darunter Torhüter Dominik Weigl (Viktoria Goch) sowie Lewis Brempong und Maik Noldes (beide SV Hönnepel-Niedermörmter). Daniel Ollmann, Fußball-Abteilungsleiter des GSV, hat schon einmal selbstbewusst verkündet, dass man am Ende raus aus der Liga kommen wolle – in Richtung Landesliga, versteht sich. Auch Aufsteiger FC Neukirchen-Vluyn, der mit ehemaligen Regionalliga- und Landesliga-Kickern souverän durch die Kreisliga A Moers marschiert ist, der VfL Repelen, dem sich unter anderem fünf Akteure des Landesliga-Absteigers Tönisberg angeschlossen haben, und der TuS Xanten, Dritter der vergangenen Saison, haben sich einen Platz in der Spitzengruppe zum Ziel gesetzt. Auch dem VfL Tönisberg muss das zugetraut werden.

Und natürlich will auch Viktoria Goch weit oben mitmischen, selbst wenn der Aufstieg diesmal nicht konkret als Ziel genannt wird. Auch den SV Straelen II, der in der vergangenen Saison nicht mit den restlichen Teams des Kreises Kleve/Geldern in einer Gruppe war, muss man bei der Vergabe der Plätze im oberen Tabellendrittel auf der Rechnung haben. Freilich ist es an der Römerstraße aktuell kein Thema mehr, so schnell wie möglich den Aufstieg in die Landesliga schaffen zu müssen, um einen besseren Unterbau für das Regionalliga-Team zu haben.