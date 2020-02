Eiskunstlauf : Medaillen für EVK beim Ina-Bauer-Pokal

Krefeld Die 41. Auflage des Eiskunstlauf-Wettberwerbs mit 360 Teilnehmern war ein voller Erfolg.

(RP) Der 41. Ina-Bauer-Pokal lockte über 360 Sportlerinnen und Sportler aus 25 Vereinen und sieben Landesverbänden in die beiden Krefelder Eishallen. Die 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Eissport-Vereins Krefeld (EVK) überzeugten mit schönen Erfolgen und guten Platzierungen Insgesamt sicherten sie sich 19 Podestplätze, darunter 8 x Gold, 7 x Silber und 3 x Bronze. In den Kürwettbewerben der jungen Freiläufer setzte Emma Habeck ihre bisher erfolgreiche Saison fort und belegte souverän Platz eins vor Nora Marian.Ebenso gelang Amy Hammer (Freiläufer 1F).

Bei den Figurenläuferinnen (1B) siegte Alina Helwig mit überzeugender Leistung und erzielte mit dem ersten Platz ihr bestes Saisonresultat. In der Kürkategorie der Kunstläufer Mädchen setzte die Kadersportlerin Melissa Jochems auch beim Heimspiel ihre beeindruckende Siegesserie fort und gewann souverän. Einen weiteren Bronzeplatz sicherten sich Hannah Jentges bei den Kunstläuferinnen B und Lili Hanke bei den Kunstläuferinnen C. Deniz Briesemeister erzielte den Silberrang (Anwärter Jungen). Jonah Frantzen erzielte den ersten Platz in der Kategorie Neulinge. In der höchsten Startkategorie des Wettbewerbs spielte Antonia Storm ihre langjährige Routine aus und zeigte sowohl im Kurzprogramm als auch in der Kür eine nahezu fehlerfreie Leistung. Damit sicherte sie sich in der Juniorenkonkurrenz der Damen den Bronzeplatz.