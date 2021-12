Hallenhockey : Test-Länderspiele in Krefeld und die EM sind abgesagt

Krefeld Der Crefelder HTC hatte sich auf die Spiele nach den Weihnachtstagen gefreut und gehofft, dass Hockey einmal mehr im Rampenlicht steht. Zwei Tage vor dem Fest kommt die Absage. Schöne Bescherung.

Wie sehr hatten sie sich darauf gefreut und gerade erst die Werbetrommel gerührt, denn eigentlich sollte es eines der großen Hightlights im Krefelder Hockey-Kalender werden: Der Länderspiel-Doppelpack der Damen in der Glockenspitzhalle kurz vor dem Jahreswechsel. Doch die Covid-Pandemie, die gerade mit Macht in einer weiteren Welle über das Land fegt und auch in Krefeld für hohe Inzidenzen sorgt, führte nun dafür, dass die für den 28. und 29. Dezember geplanten Begegnungen gegen die Niederlande abgesagt wurden.

Aus Sicht der Verantwortlichen ergab es keinen Sinn, die Spiele möglicherweise ohne Zuschauer stattfinden zu lassen. Denn zeitgleich fiel die Entscheidung, dass auch die für den Januar in Hamburg angesetzte Euopameisterschaft abgesagt werden muss. Vor diesem Hintergrund entschied die Sportliche Leitung des DHB rund um Damen-Bunestrainer Florian Keller schweren Herzens, den kompletten Lehrgang abzusagen. So wird verhindert, dass die Spielerinnen als große Gruppe zusammen kommen, was in sich bereits ein Risiko der Ansteckung bedeutet hätte. Spiele gegen andere Teams, insbesondere aus den Niederlanden mit ihrerseits extrem hohen Inzidenzen und einem harten Lockdown, hätten nach Ansicht der Verantwortlichen ein zu hohes Risiko für die Spielerinnen bedeutet.