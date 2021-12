Südafrikanischer Superstar reist zur Nationalmannschaft : Funktioniert der GHTC auch ohne Mustaphaa Cassiem?

Hockey In der 2. Hockey-Bundesliga ist der Gladbacher HTC mit vier Siegen glänzend in die Hallensaison gestartet. Überragender Mann war Mustaphaa Cassiem mit 16 Toren. Doch der steht ab jetzt nicht mehr zur Verfügung.

Am Freitagabend empfängt der Gladbacher HTC den Kahlenberger HTC in heimischer Halle. Es ist bereits das zweite Aufeinandertreffen der beiden Teams in dieser Saison. Am ersten Spieltag setzte sich der GHTC auswärts beim Klub aus Mülheim an der Ruhr mit 7:5 durch. Nach einer kurzen Vorbereitung auf die Hallensaison sah Gladbachs Coach Jan Klatt damals noch deutliches Steigerungspotenzial. „Wir sind hinten raus nicht weit genug weg gezogen und haben es so noch einmal unnötig spannend gemacht,“ hatte er nach dem knappen Erfolg gesagt. Sonntag reist das Team dann zum THC nach Oberhausen, dem punktlosen Schlusslicht der Liga, der selbst erst zwölf Treffer erzielen konnte. Zum Vergleich: Alleine Mustaphaa Cassiem hat in den vier Spielen bereits 16 Tore beigesteuert.