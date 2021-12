Volleyball : Diese Hausaufgaben muss der Verberger TV erledigen

Krefeld Das Spiel beim Tabellenzweiten in Meckenheim hat es erneut gezeigt: Dem Volleyball-Oberligist Verberger TV fehlt weniger Qualität, als vielmehr Konstanz. Daran muss in den Weihnachtsferien gearbeitet werden.

Die Volleyballer des Verberger TV sind froh, dass es jetzt in die Weihnachtspause geht. Die Saison ist bis jetzt für sie eher schlecht als recht verlaufen. Beide Herrenmannschaften sind in der Oberliga und Landsliga jeweils Tabellenletzter und auch die Damen kämpfen in der Verbandsliga um den Klassenerhalt. „Noch ist nichts verloren“, sagt der Vorsitzende Jan Moertter, der die zweite Mannschaft ausdrücklich in Schutz nimmt. „Das ist unser Perspektivteam, das einige A- und B-Jugendliche intergriert hat. Vielleicht war es von mir ein Fehler, die Mannschaft für die Landesliga zu melden, vielleicht ist das eine Klasse zu och. Aber ich bin mir sicher, dass die Mannschaft in der Rückrunde noch kommt.“