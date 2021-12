Hallenhockey : Zwei Länderspiele in der Glockenspitzhalle

Vorfreude auf die Länderspiele (von links): CHTC-Koordinator Hans Werner Sartory, Nationalspielerin Selin Oruz und CHTC-Vorsitzender Dirk Wellen. Foto: Christine Westphal

Krefeld Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft der Damen trifft am 28. und 29. Dezember in Krefeld auf die Niederlande. Es ist die Neuauflage des Finales von 2018, das Deutschland mit 2:1 gewann.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nomita Selder

Am 28. und 29. Dezember bestreitet die deutsche Damen-Nationalmannschaft zwei Hockey-Länderspiele in der Glockenspitzhalle. Gegner in der Vorbereitung auf die Anfang Februar in Lüttich stattfindende Hallenhockey-Weltmeisterschaft sind beide Male das Team der Niederlande.

Die deutsche Auswahl unter dem scheidenden Coach Xavier Reckinger setzt dabei auf viele Spielerinnen aus den Westvereinen Düsseldorfer HC und Rot-Weiss Köln sowie den Hamburger Clubs Alster und dem Uhlenhorster HC. Wer ab dem neuen Jahr auf den Trainerstuhl sitzt, steht noch nicht fest. Für die amtierenden Titelträgerinnen, die 2018 im Finale in Berlin die Niederlande mit 2:1 besiegten, sind diese Partien eine entscheidende Standortbestimmung. Mit Anne Schröder, die bereits 184 Länderspiele bestritten hat und mittlerweile beim Club an der Alster spielt, und Selin Oruz, die inzwischen in der benachbarten Landeshauptstadt für den Düseldorfer HC aufläuft, sind auch zwei Spielerinnen im Kader, die ihre sportlichen Wurzeln beim Crefelder HTC hat.

Auch die CHTC-Damen, die in Pia Alex in der letzten Hallensaison eine A-Kader-Spielerin in ihren Reihen hatten, werden die Chance nutzen, internationalen Spitzenhockey zu verfolgen. „Es ist natürlich immer interessant sich Hockey auf diesem Niveau anzuschauen. Sowohl die Spielerinnen als auch ich können spielerisch und auch im taktischen Bereich bestimmt das eine oder andere mitnehmen. In Lynn Krings haben wir in unserer U16 eine Spielerin der deutschen Juniorennationalmannschaft, sie wird im Frühjahr zum Damenkader stoßen,“ sagt Krefelds Damencoach André Schiefer.