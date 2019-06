IFCA Slalom Weltmeisterschaften : Vincent Langer surft vor Sylt zur Bronzemedaille

Packendes Rennen auf der Nordsee: Vincent Langer (links) zieht hier an einem Konkurrenten vorbei. Foto: "CW/ Lightnic Photography".

Krefeld Der Surfer des Segelklubs Bayer Uerdingen schob sich am Finaltag noch aufs Treppchen der WM.

Vincent Langer vom Segelklub Bayer Uerdingen (SKBUe) hat beim Multivan Summer Opening vor der Küste von Sylt erneut vordere Plätze belegt. Im Rahmen der IFCA Slalom Weltmeisterschaften sicherte sich zwar der Franzose Basile Jacquin (FRA-498) den Weltmeistertitel vor dem Flensburger Gunnar Asmussen (GER-2), doch schon dahinter folgte der Kieler Langer (GER-1). Damit holte das deutsche Favoritenduo am letzten Veranstaltungstag noch deutlich auf und holte sich so die Plätze zwei und drei auf dem Podium. Langer gewann zudem die Wertung in seiner Spezialdisziplin, dem Racing. Zwei Läufe wurden dort ausgetragen, beide gewann der 32-Jährige. In dieser Kategorie schaffte es ein weiterer Surfer des SKBUe mit aufs Treppchen: Leon Delle, dessen Schwester Moana einst sogar bei Olympia am Start war, gewann die Bronzemedaille.

Auch am Finaltag des Multivan Summer Openings wurden noch einmal Läufe für die IFCA Slalom Weltmeisterschaften ausgetragen. Der Franzose Basile Jacquin hatte sich aber schon eine komfortable Führung herausgefahren, so dass sein Sieg unabhängig vom Ausgang der fünften Slalom Elimination nicht mehr in Gefahr war. Tagessieger wurde der Ex-Slalom Weltmeister Enrico Marotti (CRO-401) aus Kroatien vor Gunnar Asmussen und Vincent Langer. Auf den Plätzen vier und fünf folgten der Norweger Martin Moeller Hovda (NOR-41) und der Italiener Francesco Scagiola (ITA-353). „Platz drei ist ein sehr gutes Ergebnis, zumal ich am Tag vor dem Finale noch auf Platz fünf lag. Wir hatten mit riesigen Wellen zu kämpfen, und das Teilnehmerfeld, vor allem die Franzosen, war sehr stark, daher ist Platz drei super“, sagte Langer.